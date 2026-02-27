0 °С
27 Февраля , 18:17

Студенты медколледжа Башкирии отправились в ЛНР помогать раненым бойцам

Студенты Бирского медико-фармацевтического колледжа отправились в Луганск для оказания медицинской помощи раненым бойцам.

О своей работе в составе группы волонтеров проекта «Первая юрта» рассказали три будущих фельдшера Иван Поздняков, Загит Аслямов и Дмитрий Казаков.

Иван и Загит уже имеют опыт работы в Луганском военном госпитале. Они побывали там летом 2025 года — выполняли перевязки, устанавливали капельницы, осуществляли сортировку раненых и помогали в проведении несложных операций. Для Дмитрия это первый опыт.

Волонтеры помогают тяжелораненым пациентам: кормят их, проводят перевязки, сопровождают на медицинские процедуры и оказывают эмоциональную поддержку. Для будущих фельдшеров это уникальная возможность применить полученные знания на практике и развить в себе чувство милосердия.

Количество желающих присоединиться к этому проекту постоянно увеличивается.

Фото: ТГ-канал минздрава РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
