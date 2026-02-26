Жители Башкирии примут участие во всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!»

Главная цель конкурса — сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. В нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.

Конкурс проводится по десяти номинациям: эссе «Я в сердце бережно храню», рассказ, письмо герою, авторские стихотворение, песня, фотография, рисунок, рассказ «Братство, скрепленное подвигом», видеоработа «От героев былых времен до нашего времени», графическая история подвига.

Участником может стать любой желающий, в том числе ветераны боевых действий, военнослужащие и члены семей погибших героев.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине. Наша общая задача — сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На сайте госфонда «Защитники Отечества» опубликованы электронные сборники творческих работ участников конкурса за 2023 и 2024 годы. Готовится к выходу сборник по итогам 2025 года.

Напомним, что в минувшем году призерами конкурса стали два представителя республики. Татьяна Мухарямова из Уфы была удостоена третьего места за рисунок, а Полина Мамыкина из Нефтекамска — второго места за рассказ об истории волонтера.

Фото: Госфонд «Защитники Отечества».