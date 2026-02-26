В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»

— Возвращаясь из школы, дети делают уроки, а потом приступают к изготовлению маскировочных сетей. Сначала мы плели обычные сети, а сейчас перешли к изготовлению «бирской паутинки», — поясняет многодетная мама Ольга Ефимова.

«Бирская паутинка» — это особый вид масксетей, которые не плетут, а вырезают из материала по трафарету. Как говорят бойцы, по своим качествам они ничуть не уступают обычным маскировочным сетям. Размеры у «бирской паутинки» такие же — 3 на 6 метров, но она легче по весу и компактная.

В процессе изготовления сетей участвуют все дети, за исключением старшей дочери, которая учится в колледже в Бирске. Всего детей в этой семье шестеро, пятеро из которых — школьники.

Материал для изготовления сетей закупила семья односельчанки Ларисы Решетниковой, которая всегда активно участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Это и материальная помощь, и продукты, и бытовая химия, и необходимые вещи.

Рюкзаки для отправки сетей на передовую шьет учительница биологии и технологии школы села Калинники Гульнара Фадисовна Решетникова. Она, кстати, сама многодетная мама, у нее трое детей. Ну и, конечно, сельчанок в этом очень нужном деле поддерживают мужья.

Фото из семейного архива Ольги Ефимовой.