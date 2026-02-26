0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
26 Февраля , 14:00

В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»

Семья Ефимовых из села Калинники Бирского района и раньше участвовала в сборе гуманитарной помощи для ребят в зоне СВО. А сейчас работа развернулась прямо у них дома.

В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»

— Возвращаясь из школы, дети делают уроки, а потом приступают к изготовлению маскировочных сетей. Сначала мы плели обычные сети, а сейчас перешли к изготовлению «бирской паутинки», — поясняет многодетная мама Ольга Ефимова.

«Бирская паутинка» — это особый вид масксетей, которые не плетут, а вырезают из материала по трафарету. Как говорят бойцы, по своим качествам они ничуть не уступают обычным маскировочным сетям. Размеры у «бирской паутинки» такие же — 3 на 6 метров, но она легче по весу и компактная.

В процессе изготовления сетей участвуют все дети, за исключением старшей дочери, которая учится в колледже в Бирске. Всего детей в этой семье шестеро, пятеро из которых — школьники.

Материал для изготовления сетей закупила семья односельчанки Ларисы Решетниковой, которая всегда активно участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Это и материальная помощь, и продукты, и бытовая химия, и необходимые вещи.

Рюкзаки для отправки сетей на передовую шьет учительница биологии и технологии школы села Калинники Гульнара Фадисовна Решетникова. Она, кстати, сама многодетная мама, у нее трое детей. Ну и, конечно, сельчанок в этом очень нужном деле поддерживают мужья.

Фото из семейного архива Ольги Ефимовой.

В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
В Башкирии многодетная семья начала делать для бойцов «бирскую паутинку»
Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru