24 Февраля , 19:15

В парке «Патриот» стартовал третий модуль программы «Герои Башкортостана»

Участниками обучения стали 67 будущих управленцев, имеющих за плечами непростой опыт службы на защите Родины.

Третий модуль кадровой программы «Герои Башкортостана» начался сегодня, 24 февраля, в парке «Патриот» Чишминского района республики и продлится 11 дней. Он получил название «Региональное и муниципальное управление». Во время занятий участники будут изучать вопросы развития территорий, социальной и молодежной политики и многие другие.

— Участники программы не только учатся, но и проживают в «Патриоте». В первой половине дня перед ними выступают представители министерств, мэры городов, после обеда преподаватели БАГСУ проводят тренинги и интерактивные занятия по пяти трекам: гуманитарному, культурному, спортивному, патриотическому и образовательному, — рассказал руководитель очных модулей проекта «Герои Башкортостана», завкафедрой государственного и муниципального управления БАГСУ, Заслуженный работник образования РБ Ильшат Рысаев.

Обучение ветеранов спецоперации началось в июле прошлого года, а полностью завершится в июне этого, когда им предстоит защита индивидуальных проектов. Кроме четырех учебных модулей они проходят межмодульное обучение и стажировки, а в качестве их наставников выступают министры, заместители министров и мэры городов Башкирии. На выходе выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

«Задача участников программы «Герои Башкортостана» — максимально впитать всю информацию, которую они получают в рамках образовательных модулей, стажировок и работы с наставниками. А потом, опираясь на эти знания, на свой огромный, бесценный опыт, занять достойное место в нашей управленческой команде», — написал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также напомнил, что региональная программа «Герои Башкортостана» — продолжение федерального проекта «Время героев», который инициировал президент России Владимир Путин.

Фото: Ренат РАЗАПОВ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
