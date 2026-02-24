В парке «Патриот» стартовал третий модуль программы «Герои Башкортостана»

Третий модуль кадровой программы «Герои Башкортостана» начался сегодня, 24 февраля, в парке «Патриот» Чишминского района республики и продлится 11 дней. Он получил название «Региональное и муниципальное управление». Во время занятий участники будут изучать вопросы развития территорий, социальной и молодежной политики и многие другие.

— Участники программы не только учатся, но и проживают в «Патриоте». В первой половине дня перед ними выступают представители министерств, мэры городов, после обеда преподаватели БАГСУ проводят тренинги и интерактивные занятия по пяти трекам: гуманитарному, культурному, спортивному, патриотическому и образовательному, — рассказал руководитель очных модулей проекта «Герои Башкортостана», завкафедрой государственного и муниципального управления БАГСУ, Заслуженный работник образования РБ Ильшат Рысаев.

Обучение ветеранов спецоперации началось в июле прошлого года, а полностью завершится в июне этого, когда им предстоит защита индивидуальных проектов. Кроме четырех учебных модулей они проходят межмодульное обучение и стажировки, а в качестве их наставников выступают министры, заместители министров и мэры городов Башкирии. На выходе выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление».

«Задача участников программы «Герои Башкортостана» — максимально впитать всю информацию, которую они получают в рамках образовательных модулей, стажировок и работы с наставниками. А потом, опираясь на эти знания, на свой огромный, бесценный опыт, занять достойное место в нашей управленческой команде», — написал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также напомнил, что региональная программа «Герои Башкортостана» — продолжение федерального проекта «Время героев», который инициировал президент России Владимир Путин.

Фото: Ренат РАЗАПОВ.