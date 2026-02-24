Радий Хабиров: «Сколько будет продолжаться СВО — столько будем помогать фронту»

Глава Башкирии поблагодарил жителей за четыре года консолидации и поддержки СВО, отметив, что «операция идет очень тяжело», но цель очевидна — это победа в трудной борьбе.

— Четыре года парни и мужчины, выходцы из нашей республики, выполняют свой воинский долг. Сколько идет специальная военная операция, столько мы и будем помогать. Напомню, в Послании Госсобранию я сформулировал нашу задачу: «Всё — для Победы».

— Идет тяжелейшее цивилизационное столкновение, и мы должны побеждать, — подчеркнул глава республики. — Набираемся сил, энергии и упорства.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.