24 Февраля , 12:34

Радий Хабиров: «Сколько будет продолжаться СВО — столько будем помогать фронту»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики напомнил, что сегодня, 24 февраля, исполнилось четыре года с начала специальной военной операции.

Глава Башкирии поблагодарил жителей за четыре года консолидации и поддержки СВО, отметив, что «операция идет очень тяжело», но цель очевидна — это победа в трудной борьбе.

— Четыре года парни и мужчины, выходцы из нашей республики, выполняют свой воинский долг. Сколько идет специальная военная операция, столько мы и будем помогать. Напомню, в Послании Госсобранию я сформулировал нашу задачу: «Всё — для Победы».

— Идет тяжелейшее цивилизационное столкновение, и мы должны побеждать, — подчеркнул глава республики. — Набираемся сил, энергии и упорства.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
