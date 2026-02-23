Глава района Башкирии рассказал о работе ветерана СВО на посту главы сельсовета

Фадис Сагитов — участник кадровой программы «Герои Башкортостана». В настоящее время он возглавляет Уркасский сельсовет Зилаирского района. На своей должности он активно взаимодействует с местными жителями и прилагает все усилия для решения насущных вопросов территории.

Как сообщил Борис Мелкоедов, подобные проекты, как «Герои Башкортостана», играют важную роль в адаптации участников военных действий к мирной жизни и помогают им реализовать себя на гражданской службе, применяя полученные навыки на благо земляков.

Фото: ТГ-канал «Герои Башкортостана».