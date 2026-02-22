В Уфе наградили медиков, участвующих в СВО

Среди награжденных — добровольцы, сопровождавшие гуманитарные грузы и оказывавшие медицинскую помощь мирному населению Красного Луча ЛНР, мобилизованные медицинские работники, а также те, кто служит в зоне СВО по контракту.

— На новых территориях высоко ценят медиков Башкортостана — это своего рода бренд. Медики Башкирии стали эталоном компетентности и качества оказания помощи как мирному населению, так и военным. Наших специалистов знают и уважают, потому что они всегда работают оперативно и профессионально. Плюс — серьезная поддержка в виде гуманитарных конвоев со всей республики. Сегодня в республике открываются новые больницы, поликлиники, женские консультации. Важно предлагать медикам, вернувшимся из зоны СВО с уникальным опытом, возможности дальнейшего профессионального и карьерного роста, в том числе на руководящих должностях, — подчеркнул, вручая награды, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин

Председатель Республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин рассказал о поддержке, оказываемой семьям тех, кто находится в зоне СВО.

— Председатели первичных профсоюзных организаций постоянно на связи, помогают решать возникающие вопросы, поддерживают наших коллег и их близких. Мы рядом с ними и в службе, и в тылу, — отметил он.

Среди награжденных — заведующая Ресмекеевским ФАПом Иглинской центральной районной больницы Гузель С. с позывным «Шумахер». С октября 2024 по декабрь 2025 года она служила по контракту фельдшером мотострелкового батальона.

А за плечами 68-летнего кардиолога с позывным «Табиб» из городской больницы Салавата — 16 командировок от Федерального центра медицины катастроф имени Пирогова в Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области, ЛНР, Донецк, а также две командировки в военный госпиталь Курска. В 2025 году он добровольно заключил контракт с Министерством обороны и служит врачом в военном госпитале.

— Медики там очень нужны. Я вижу, как меняется жизнь мирных жителей: строятся дороги, открываются больницы. В Мелитополе я помогал открывать кардиологическое отделение. Пока есть силы — я в строю. А силы дает вера в нашу победу и желание помогать людям, — рассказал врач.

Фото: республиканский профсоюз работников здравоохранения