0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
22 Февраля , 14:15

В Стерлитамаке прошла творческая встреча с участием бойцов СВО и журналистов

В Стерлитамакском «Доме СВОих» в рамках Года единства народов в России и Года большой и дружной семьи состоялась творческая встреча «Наши герои».

В Стерлитамаке прошла творческая встреча с участием бойцов СВО и журналистов
В Стерлитамаке прошла творческая встреча с участием бойцов СВО и журналистов

В мероприятии приняли участие бойцы СВО, волонтеры, журналисты, учащиеся правовой деятельности факультета правовой деятельности Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа. Модератором встречи выступил главный редактор газеты «Ашкадар» Рамиль Мансуров.

Депутат городского совета, заместитель директора ВПО «Отечество» Юрий Орда рассказал о деятельности Центра поддержки участников СВО в поддержку участников спецоперации. Одной из таких наиболее знаменательных акций стало открытие первого в республике памятника нашим бойцам, погибшим на СВО.

Участник специальной военной операции, заместитель командира по работе с личным составом 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Эмир» вручил благодарственные письма от командования 31-го полка «Башкортостан» волонтерам, доставляющим гуманитарную помощь.

Журналист газеты «Стерлитамакский рабочий», автор 22-х книг Фаяз Юмагузин рассказал о своей работе над публикациями о героях СВО и ответил на вопросы студентов колледжа.

Фото: «Дом СВОих»

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru