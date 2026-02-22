В Стерлитамаке прошла творческая встреча с участием бойцов СВО и журналистов

В мероприятии приняли участие бойцы СВО, волонтеры, журналисты, учащиеся правовой деятельности факультета правовой деятельности Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа. Модератором встречи выступил главный редактор газеты «Ашкадар» Рамиль Мансуров.

Депутат городского совета, заместитель директора ВПО «Отечество» Юрий Орда рассказал о деятельности Центра поддержки участников СВО в поддержку участников спецоперации. Одной из таких наиболее знаменательных акций стало открытие первого в республике памятника нашим бойцам, погибшим на СВО.

Участник специальной военной операции, заместитель командира по работе с личным составом 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Эмир» вручил благодарственные письма от командования 31-го полка «Башкортостан» волонтерам, доставляющим гуманитарную помощь.

Журналист газеты «Стерлитамакский рабочий», автор 22-х книг Фаяз Юмагузин рассказал о своей работе над публикациями о героях СВО и ответил на вопросы студентов колледжа.

Фото: «Дом СВОих»