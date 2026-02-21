Участники СВО и члены их семей получили 381 земельный участок

— Кроме предоставления земли среди участников СВО востребована программа санаторно-курортного лечения. В 2025 году 3 814 человек поправили свое здоровье в здравницах республики. А с начала реализации программы санаторно-курортные услуги были оказаны 9 155 человек — это участники СВО и члены их семей, — отметил Рустам Гизатуллин.

Реабилитационная программа разрабатывается индивидуально и включает медицинские процедуры, психотерапевтическую помощь и медикаментозную терапию по показаниям.

В этом году на эти цели в бюджете республики предусмотрено 66,5 миллиона рублей. В настоящее время министерством прорабатывается вопрос восстановления льготного порядка санаторно-курортного оздоровления для членов семей действующих участников СВО в соответствии с поручением главы Республики Башкортостан.

Кроме того, для участников специальной военной операции предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками, а также возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

