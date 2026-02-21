0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
21 Февраля , 13:23

Участники СВО и члены их семей получили 381 земельный участок

Информацию о мерах поддержки участников специальной военной операции на совещании по данной теме предоставил заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Рустам Гизатуллин, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Участники СВО и члены их семей получили 381 земельный участок
Участники СВО и члены их семей получили 381 земельный участок

— Кроме предоставления земли среди участников СВО востребована программа санаторно-курортного лечения. В 2025 году  3 814 человек поправили свое здоровье в здравницах республики. А с начала реализации программы санаторно-курортные услуги были оказаны 9 155 человек — это участники СВО и члены их семей, — отметил Рустам Гизатуллин.

Реабилитационная программа разрабатывается индивидуально и включает медицинские процедуры, психотерапевтическую помощь и медикаментозную терапию по показаниям.

В этом году на эти цели в бюджете республики предусмотрено 66,5 миллиона рублей. В настоящее время министерством прорабатывается вопрос восстановления льготного порядка санаторно-курортного оздоровления для членов семей действующих участников СВО в соответствии с поручением главы Республики Башкортостан.

Кроме того, для участников специальной военной операции предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками, а также возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Фото с сайта правительства РБ

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru