20 Февраля , 15:31

Эльвира Мацкевич: Мы объединены одной целью — «Всё для победы»

В преддверии Дня защитника Отечества о работе Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан рассказала его руководитель, депутат Госсобрания республики Эльвира Мацкевич.

— Комитет в республике работает с 2023 года, его актив — это жены, мамы, родители военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой или погибли в ходе специальной военной операции. Наша общественная организация работает по принципу «Равный — равному», деятельность Комитета позволят выявлять все актуальные проблемы нашей целевой аудитории. Я сама супруга боевого офицера, поэтому, встречаясь с семьями участников СВО, хорошо понимаю, что для них важно и что их волнует. Анализируя результаты опросов и встреч, статистику обращений, мы формируем предложения, которые потом выносим на законодательный уровень. Некоторые из них были услышаны главой республики и вошли в число мер поддержки военнослужащих и членов их семей.

Комитет семей воинов Отечества занимается консультированием, отрабатывает обращения, выезжает в зону СВО, отдельно осуществляется работа по пропавшим без вести и военнопленным. Организаци ведет общественные проекты, последний из которых называется «Время героинь – время сильных женщин». Это проект — комплексная программа поддержки матерей, жен, дочерей, сестер участников СВО, она состоит из шести блоков, направленных на интеграцию женщин в общество после длительного стресса, рассказала руководитель Комитета.

— Деятельность Комитета полностью направлена на поддержку наших ребят и их семей. И мы, как и вся республика сегодня, объединены одной целью – «Все для победы», — подчеркнула Эльвира Мацкевич.

Напомним, в Республике Башкортостан реализуются комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Региональные меры охватывают самые разные сферы жизни – образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем.

Фото со страницы Эльвиры Мацкевич в телеграм-канале.

Автор: Жанна МИРОНОВА
