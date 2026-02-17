Боец с позывным «Радий» рассказал о службе в зоне СВО

Боец рассказал о формировании фронтовой дружбы еще в 2022 году, когда незнакомые парни из Уфы решили держаться вместе. За время службы, несмотря на передислокации, основной костяк коллектива сохраняется. Он отмеитл, что на фронте дружба и доверие приобретают иное значение. Кстати, по итогам 2025 года его батальон признан лучшим, что боец связывает с отличными командирами и сплоченностью личного состава, в основном из Башкирии.

СВО научила его ценить верность слову и близким людям. Боец подчеркивает важность психологического состояния и умение принимать других. Он видит в этом взаимное обучение, где каждый может научить другого или чему-то научиться самому.

– Сегодня дроны – это и разведка, и огневое поражение, и объективный контроль, и доставка. Одно дело сходить ножками, другое – гораздо эффективнее – «птичка» полетела, узнала обстановку и убедилась в безопасности или небезопасности маршрута. Противник делает огромную ставку на это, нам нельзя уступать. Да, мы не стоим на месте, у нас много отличных «птичек» – больших и малых, классные ребята-дроноводы, многие из них прямо здесь переучились. Но всем этим «птичкам» нужны операторы. Радует, что многие это понимают и подписывают контракт. Потому что мы все делаем одну общую работу, — рассказал Радий.

Фото: «Молодежная газета»