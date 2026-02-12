В Уфе начались всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

— Благодарю организаторов за то, что выбрали Башкортостан площадкой для проведения сборов, для нас это большая честь, — отметил глава республики Радий Хабиров. — Ассоциация ветеранов СВО — наш главный партнер в работе по поддержке тех, кто возвращается домой. У бойцов неминуемо будут возникать вопросы, которые требуют нашего участия, помощь с реабилитацией, трудоустройством. Ребята не должны оставаться наедине со своими проблемами. Необходимо, чтобы Ассоциация ветеранов стала сильной, крепкой, эффективной и авторитетной организацией для наших воинов. Такой, которая представляет их интересы и говорит с ними на одном языке.

Ветераны СВО подвели итоги прошлогодней работы и обсудили планы на 2026 год, обменялись опытом социализации и трудоустройства ветеранов, патриотической работы с детьми, увековечения памяти погибших и поиска пропавших без вести бойцов.

Главным событием второго дня сборов станет деловая игра по формированию проектов, которые Ассоциация ветеранов СВО планирует реализовывать в 2026 году.

— Башкортостан уже является лидером в системной работе с ветеранами, и эти сборы станут мощным импульсом для обмена лучшими практиками. Мы уверены, что дух боевого братства, проверенный на фронте, станет основой для нашего общего созидательного труда на благо всей России, — подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО республики Оскар Ситдиков.

Фото: Александр ДАНИЛОВ