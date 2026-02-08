Ветерану СВО из Башкирии вручили кресло-коляску повышенной проходимости

— Я очень ждал эту коляску, — рассказал вчерашний боец. — Теперь могу свободно передвигаться вне дома, преодолевать труднодоступные участки и различные барьеры. Все оказанные мне меры поддержки значительно облегчили мне жизнь, сделав ее более комфортной и удобной.

Михаил Герасименко награжден медалями «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции». После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, он потерял способность передвигаться самостоятельно. Вернувшись домой, ветеран получил полный комплекс мер поддержки, предусмотренных фондом. В прошлом году была проведена адаптация его жилья, в январе он получил комплект адаптивной одежды, а теперь и современную кресло-коляску. Кроме того, Михаил Иванович активно занимается спортом и является членом сборной по следж-хоккею «Булат» — специализированные боб-сани он тоже получил при содействии своего социального координатора.

— Опыт Михаила Герасименко является показательным и для других ветеранов специальной военной операции. Его пример свидетельствует о том, что каждый ветеран СВО, имеющий инвалидность, может получить весь необходимый комплекс поддержки: оформить документы для адаптации жилья, получить технические средства реабилитации и комплект адаптивной одежды, обеспечивающие комфортную и достойную жизнь, — отметили в филиале фонда.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.