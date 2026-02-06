0 °С
6 Февраля , 13:15

В Башкирии разработали план реабилитации участников СВО на четыре года

В министерстве здравоохранения Башкирии прошло совещание по организации работы системы здравоохранения по итогам Послания Главы Республики Башкортостана Радия Хабирова депутатам Госсобрания.

— Наша ключевая задача — сделать так, чтобы каждый житель республики не просто услышал Послание главы, но почувствовал его смысл в своей жизни. Мы делаем это, потому что верим: только тогда, когда идеи послания станут личным ориентиром для каждого, мы сможем обеспечить единство, укрепить нашу поддержку и достигнуть общей победы, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев.

«Все для Победы» — главная тема Послания Радия Хабирова. C начала специальной военной операции для оказания медицинской помощи мирному населению ДНР, ЛНР и Херсонской области было сформировано и направлено 32 медицинские бригады. С мая 2022 года в составе бригад работали 632 специалиста. Также в Красный Луч были направлены мобильные медицинские комплексы. В медучреждениях республики в амбулаторных условиях медпомощь получили свыше 11 тысяч участников СВО и более 25 тысяч их родственников, в стационарах — более 3 тысяч участников СВО и более 6 тысяч членов их семей. Прошли медицинскую реабилитацию 798 участников СВО и 469 членов их семей.

Одной из главных новостей, прозвучавших во время Послания, стало присвоение Республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войн имени героя-медика Михаила Каменева. В его честь будет организована ежегодная научно-практическая конференция «Каменевские чтения».

По итогам Послания сформирован план на ближайшие четыре года по созданию системы восстановления здоровья, включая физическую, психологическую и социальную реабилитацию участников СВО и членов их семей.

Фото: скриншот видео

Автор: Жанна МИРОНОВА
