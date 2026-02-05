0 °С
5 Февраля , 10:32

Психологи БГПУ помогают семьям мобилизованных и участников СВО обрести опору

В Центре правовой и психологической помощи при Общественной приемной «Единой России» в Башкирии прошел специальный прием для членов семей участников специальной военной операции. Профессиональную психологическую поддержку гражданам оказала декан факультета психологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Лилия Халикова.

На прием обратились женщины, чьи мужья и сыновья находятся на передовой или уже не вернулись домой. Как отметила Лилия Халикова, каждая история уникальна, но всех объединяет тяжелейшее психологическое бремя — постоянная тревога, чувство беспомощности и необходимость находить силы жить в новых, крайне сложных условиях.

«Одна из женщин переживает невосполнимую утрату — гибель мужа. Ее главный вопрос сейчас: как жить дальше? Другая столкнулась с тяготой неизвестности: ее супруг пропал без вести. При этом ее сын продолжает участвовать в СВО. Для нее каждый звонок — это смесь облегчения и нового витка страха», — поделилась психолог.

Специалист пояснила, что в такой ситуации близкие часто испытывают острое чувство вины и собственной неполноценности, хотя реальных возможностей повлиять на ситуацию у них нет. Задача психолога — помочь признать и пережить эти тяжелые эмоции, найти внутренние ресурсы и построить новые жизненные смыслы.

«Они приходят не просто за сочувствием. Они ищут опору, чтобы справиться с горем, страхом и продолжать жить, зачастую — ради других членов семьи», — добавила Лилия Халикова.

Работа Центра помощи при Общественной приемной «Единой России» продолжается. Подобные консультации с привлечением ведущих специалистов вузов и практикующих психологов республики проводятся на регулярной основе, чтобы оказать всестороннюю поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
