Психологи БГПУ помогают семьям мобилизованных и участников СВО обрести опору

На прием обратились женщины, чьи мужья и сыновья находятся на передовой или уже не вернулись домой. Как отметила Лилия Халикова, каждая история уникальна, но всех объединяет тяжелейшее психологическое бремя — постоянная тревога, чувство беспомощности и необходимость находить силы жить в новых, крайне сложных условиях.

«Одна из женщин переживает невосполнимую утрату — гибель мужа. Ее главный вопрос сейчас: как жить дальше? Другая столкнулась с тяготой неизвестности: ее супруг пропал без вести. При этом ее сын продолжает участвовать в СВО. Для нее каждый звонок — это смесь облегчения и нового витка страха», — поделилась психолог.

Специалист пояснила, что в такой ситуации близкие часто испытывают острое чувство вины и собственной неполноценности, хотя реальных возможностей повлиять на ситуацию у них нет. Задача психолога — помочь признать и пережить эти тяжелые эмоции, найти внутренние ресурсы и построить новые жизненные смыслы.

«Они приходят не просто за сочувствием. Они ищут опору, чтобы справиться с горем, страхом и продолжать жить, зачастую — ради других членов семьи», — добавила Лилия Халикова.

Работа Центра помощи при Общественной приемной «Единой России» продолжается. Подобные консультации с привлечением ведущих специалистов вузов и практикующих психологов республики проводятся на регулярной основе, чтобы оказать всестороннюю поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.