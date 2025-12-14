Группа волонтёров из Башкирии завершила гуманитарную миссию в ДНР и ЛНР

Для своей основной работы команда разделилась: одна часть отправилась в ДНР, другая — в ЛНР. В Лисичанске ребята разобрали завалы трёх гаражей администрации города, очистили детскую площадку возле городского парка от грязи, сухостоя и мусора. Сводная группа также продолжила работы в одном из местных храмов.

Волонтёры оказали адресную помощь 19 жителям города. Они убрали две квартиры и работали на придомовой территории частных домов: заготовили 27 кубических метров дров, перекрыли 22 квадратных метра кровли. Ребята помогли нуждающимся закрыть плёнкой пять оконных проёмов, починить крыльцо, забор и печную трубу на одной из заявок.

«Эта поездка была лучше любых ожиданий, потому что мы всей нашей командой помогали людям и видели и слёзы радости, и слёзы грусти. Только ради этого стоило приезжать и работать. Мне больно на душе, потому что они не заслужили того, что происходит. Если мы выезжали на адрес и видели, что для девочек работы там нет, то мы разговаривали с людьми, поддерживали их, пока мальчики выполняли тяжёлую физическую работу — даже такой простой разговор играл большую роль для местных жителей», — поделилась впечатлениями активистка «Молодёжки» Народного фронта в Башкортостане, участница гуманитарной миссии Анастасия Ковалик.

На одном из донецких складов команда разгрузила 1050 продуктовых и 550 гигиенических наборов, переупаковали — 4 400. Помимо этого, загрузили для отправки 1 874 единиц одежды, бытовой химии и продуктов.

Участники гуманитарной миссии продолжают поддерживать жителей ДНР в условиях проблемы с водой: в этот раз доставили 850 литров питьевой воды по 41 адресной заявке.

«Мне хорошо запомнились эмоции людей, которым мы оказывали помощь, особенно когда привозили обычную воду. Этим и не только гуманитарная миссия открыла мне глаза на всё, что происходит здесь. И, например, Уфа совсем не близко отсюда, а многие оттуда даже не знают историю специальной военной операции. Однозначно нужно об этом рассказывать всем людям», — рассказал участник гуманитарной миссии из Республики Башкортостан Сергей Малышихин.

Волонтёры помогли и в республиканском травматологическом центре: убрали 750 квадратных метров территории и помогли выложить щебнем площадку, которую в скором времени обустроят для парковки машин скорой помощи.

Помимо работы участники гуманитарной миссии слушали лекции и интенсивы по различным направлениям, проходили тренинг по информационным дебатам и знакомились с историей Донбасса. Они посетили Аллею славы героев СВО, памятник жертвам авиаудара 2 июня 2014 года, сквер «Молодой гвардии» и памятник российским добровольцам. Также для делегации провели экскурсию по мемориальному комплексу «Саур-Могила».

Фото предоставлено пресс-службой «Народного фронта» Республики Башкортостан.