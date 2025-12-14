-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
14 Декабря , 10:35

Группа волонтёров из Башкирии завершила гуманитарную миссию в ДНР и ЛНР

Добровольцы из трёх регионов завершили смену гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Две недели 44 человека из Башкортостана, Ивановской области и Удмуртии помогали на складах, оказывали адресную помощь и благоустраивали территории, пострадавшие в результате обстрелов ВСУ.

Группа волонтёров из Башкирии завершила гуманитарную миссию в ДНР и ЛНР
Группа волонтёров из Башкирии завершила гуманитарную миссию в ДНР и ЛНР

Для своей основной работы команда разделилась: одна часть отправилась в ДНР, другая — в ЛНР. В Лисичанске ребята разобрали завалы трёх гаражей администрации города, очистили детскую площадку возле городского парка от грязи, сухостоя и мусора. Сводная группа также продолжила работы в одном из местных храмов.

Волонтёры оказали адресную помощь 19 жителям города. Они убрали две квартиры и работали на придомовой территории частных домов: заготовили 27 кубических метров дров, перекрыли 22 квадратных метра кровли. Ребята помогли нуждающимся закрыть плёнкой пять оконных проёмов, починить крыльцо, забор и печную трубу на одной из заявок.

«Эта поездка была лучше любых ожиданий, потому что мы всей нашей командой помогали людям и видели и слёзы радости, и слёзы грусти. Только ради этого стоило приезжать и работать. Мне больно на душе, потому что они не заслужили того, что происходит. Если мы выезжали на адрес и видели, что для девочек работы там нет, то мы разговаривали с людьми, поддерживали их, пока мальчики выполняли тяжёлую физическую работу — даже такой простой разговор играл большую роль для местных жителей», — поделилась впечатлениями активистка «Молодёжки» Народного фронта в Башкортостане, участница гуманитарной миссии Анастасия Ковалик.

На одном из донецких складов команда разгрузила 1050 продуктовых и 550 гигиенических наборов, переупаковали — 4 400. Помимо этого, загрузили для отправки 1 874 единиц одежды, бытовой химии и продуктов.

Участники гуманитарной миссии продолжают поддерживать жителей ДНР в условиях проблемы с водой: в этот раз доставили 850 литров питьевой воды по 41 адресной заявке.

«Мне хорошо запомнились эмоции людей, которым мы оказывали помощь, особенно когда привозили обычную воду. Этим и не только гуманитарная миссия открыла мне глаза на всё, что происходит здесь. И, например, Уфа совсем не близко отсюда, а многие оттуда даже не знают историю специальной военной операции. Однозначно нужно об этом рассказывать всем людям», — рассказал участник гуманитарной миссии из Республики Башкортостан Сергей Малышихин.

Волонтёры помогли и в республиканском травматологическом центре: убрали 750 квадратных метров территории и помогли выложить щебнем площадку, которую в скором времени обустроят для парковки машин скорой помощи.

Помимо работы участники гуманитарной миссии слушали лекции и интенсивы по различным направлениям, проходили тренинг по информационным дебатам и знакомились с историей Донбасса. Они посетили Аллею славы героев СВО, памятник жертвам авиаудара 2 июня 2014 года, сквер «Молодой гвардии» и памятник российским добровольцам. Также для делегации провели экскурсию по мемориальному комплексу «Саур-Могила».

Фото предоставлено пресс-службой «Народного фронта» Республики Башкортостан.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru