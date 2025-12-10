-16 °С
10 Декабря , 09:32

В Башкирии сотрудники Росреестра передали бойцам 13 автомобилей

Машины будут направлены на передовую через Народный фронт, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Каждый автомобиль прошел тщательную проверку на готовность к эксплуатации в сложных условиях зоны СВО. Кроме того, машины укомплектованы гуманитарным грузом — теплыми вещами для военнослужащих.

— Мы искренне надеемся, что эти автомобили станут реальной поддержкой нашим ребятам на линии фронта. Они смогут быстрее добираться до нужных мест, доставлять необходимые грузы и обеспечивать мобильность наших военных, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

— Каждая машина имеет огромное значение для бойцов. Мы благодарны коллективу Росреестра за вклад в общую победу. Техническое состояние авто позволяет уверенно использовать их в боевой обстановке, — подчеркнул руководитель регионального исполкома Народного фронта РБ Виталий Брыкин. — Ранее мы уже передали для нужд СВО 11 автомобилей от Росреестра. Надеемся, что и эта партия будет служить нашим защитникам верой и правдой.

Фото: Управление Росреестра по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
