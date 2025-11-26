-16 °С
26 Ноября , 14:00

Ветеран спецоперации из Башкирии проходит курс адаптивной реабилитации

Боец СВО и координатор фонда «Защитники Отечества» участвует в федеральном проекте по кибатлетике.

пресс-служба фонда «Защитники Отечества»
Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Ветеран специальной военной операции Артем Мухарямов проходит специальный курс реабилитации и обучения новым знаниям в федеральном проекте. На занятиях по кибатлетике бойцы, получившие тяжелые увечья, занимаются адаптивной физкультурой, обучаются кибербезопасности, получают навыки пользования протезами.

Завершив обучение, участники проекта получат сертификаты о дополнительном образовании по психологии и адаптивной физкультуре, сообщили в республиканском филиале фонда «Защитники Отечества». По данным фонда, реабилитацию по проекту прошли почти 300 ветеранов СВО. До конца года число курсантов планируется довести до 500.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
