Ветеран спецоперации из Башкирии проходит курс адаптивной реабилитации

Ветеран специальной военной операции Артем Мухарямов проходит специальный курс реабилитации и обучения новым знаниям в федеральном проекте. На занятиях по кибатлетике бойцы, получившие тяжелые увечья, занимаются адаптивной физкультурой, обучаются кибербезопасности, получают навыки пользования протезами.

Завершив обучение, участники проекта получат сертификаты о дополнительном образовании по психологии и адаптивной физкультуре, сообщили в республиканском филиале фонда «Защитники Отечества». По данным фонда, реабилитацию по проекту прошли почти 300 ветеранов СВО. До конца года число курсантов планируется довести до 500.