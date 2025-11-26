Радий Хабиров: Центры поддержки участников СВО нужны в каждом МО

Как сообщил автор поста, сегодня в регионе работают десять единых центров поддержки участников СВО – в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, а также в Баймакском, Давлекановском, Дюртюлинском, Калтасинском и Мелеузовском районах.

Их главная задача – обеспечить заявителям получение мер поддержки без лишней бюрократии, в одном месте и в комфортных условиях.

«Мы работаем не только над расширением перечня мер, но и над тем, чтобы эту помощь было удобно получить. И теперь перед нами стоит следующая цель – чтобы такие центры появились в каждом муниципалитете», – подчеркнул глава республики.

В единых центрах поддержки оказывают самую разную помощь: медико-психологическую, консультационную, юридическую, волонтерскую. Здесь ведут прием граждан социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», которые сопровождают ветеранов и тех, кто потерял родных и близких.

Кроме того, в центрах проводятся мероприятия и выездные приемы министерств и ведомств республики. Также сюда обращаются не только за помощью, но и те, кто хочет и может ее оказать. И таких добровольцев не мало.

«Поэтому, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наших бойцов – низкий им поклон», – пишет глава РБ.

Фото со страницы ВКонтакте Радия Хабирова.