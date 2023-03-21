Ратмир Мавлиев поручил доработать варианты объезда закрытой улицы Колгуевской

Назвав строящийся водовод стратегически важным объектом, мэр города попросил проработать варианты минимизации неудобств для жителей.

«Меня все-таки волнует участок, который вы планируете перекрывать на Колгуевской. Там достаточно объемный трафик. Надо еще раз посмотреть и предложить варианты. Может быть, как на улице Пугачева, предусмотреть строительство отдельного участка, чтобы не перекрывать в полном объеме», - отметил Ратмир Мавлиев.

Напомним, что новый водовод призван обеспечить водой строящиеся районы на территории Забелья. Он пройдет в том числе вдоль улиц Пугачева и Колгуевской. Последнюю планируется перекрыть на период работ - с 15 апреля по 31 августа.