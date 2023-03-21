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Ратмир Мавлиев поручил доработать варианты объезда закрытой улицы Колгуевской

Вопрос обсуждался на оперативном совещании в мэрии.

Ратмир Мавлиев поручил доработать варианты объезда закрытой улицы Колгуевской
Ратмир Мавлиев поручил доработать варианты объезда закрытой улицы Колгуевской

Назвав строящийся водовод стратегически важным объектом, мэр города попросил проработать варианты минимизации неудобств для жителей.

«Меня все-таки волнует участок, который вы планируете перекрывать на Колгуевской. Там достаточно объемный трафик. Надо еще раз посмотреть и предложить варианты. Может быть, как на улице Пугачева, предусмотреть строительство отдельного участка, чтобы не перекрывать в полном объеме», - отметил Ратмир Мавлиев.

Напомним, что новый водовод призван обеспечить водой строящиеся районы на территории Забелья. Он пройдет в том числе вдоль улиц Пугачева и Колгуевской. Последнюю планируется перекрыть на период работ - с 15 апреля по 31 августа.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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