В Уфе назвали самые опасные перекрёстки

Статистику за минувший год по ДТП, в которых пострадали люди, проанализировали в ГИБДД. Как выяснилось, больше всего таких происшествий произошло на перекрестках.

Лидером в этом плане стало пересечение улиц Маршала Жукова и Бикбая, где произошло семь дорожных аварий. По шесть ДТП зафиксировано на перекрестках улиц Вологодской и Интернациональной, Кольцевой и Александра Невского, Первомайской и Александра Невского, Сипайловской и Бикбая, Пархоменко и бульвара Ибрагимова.

Столкновения машин в основном происходили из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестка или дистанции, нарушения требований сигналов светофора и правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом количество ДТП по вине водителей, проигнорировавших сигналы светофора, увеличилось на 12 процентов.

В течение недели в утренние и вечерние часы сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на перекрестках. Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.