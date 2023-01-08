-36 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Авто
Вчера, 14:22

Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям

Резкое похолодание приводит к техническим проблемам с автомобилями, а неисправности и создавшиеся некомфортные условия передвижения приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Владимир Севастьянов в своем тг-канале предупредил автолюбителей о рисках вождения в морозы.

Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям
Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям

Износ деталей в холода в 10 раз превышает аналогичный показатель в теплый период. Повышенному риску при эксплуатации в морозный период подвергаются детали из резины. В результате экстремальной нагрузки и загустевшего масла они могут треснуть и порваться.

- Падает эффективность работы отопителя салона, ездить становится холодно, а зачастую отопитель не справляется с обогревом стекол. Замерзает жидкость омывателя стекол. Плохой обзор может привести к ДТП из-за того, что водитель вовремя не увидит опасность. Увеличивается жесткость подвески, в результате усилия, передаваемые от дороги, возрастают и в зонах соединения могут быть разрушения, - предупреждает Владимир Севастьянов.

Перед поездкой главный автоинспектор республики советует прогреть  автомобиль и только после этого начинать поездку.

- Неприятный факт для любителей быстрой езды – скорость нужно наращивать постепенно. В первые двадцать минут необходимо двигаться при со скоростью 40-60 км/час. Это позволит охлажденному двигателю предотвратить преждевременный износ узлов и деталей. Встанете на трассе из-за поломки – замерзнете, - отметил Владимир Севастьянов.

Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям
Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям
Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:автолюбителямпдд в морозылучше остаться домагибддвладимир севастьянов
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика