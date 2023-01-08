Главный автоинспектор Башкирии дал советы автолюбителям

Износ деталей в холода в 10 раз превышает аналогичный показатель в теплый период. Повышенному риску при эксплуатации в морозный период подвергаются детали из резины. В результате экстремальной нагрузки и загустевшего масла они могут треснуть и порваться.

- Падает эффективность работы отопителя салона, ездить становится холодно, а зачастую отопитель не справляется с обогревом стекол. Замерзает жидкость омывателя стекол. Плохой обзор может привести к ДТП из-за того, что водитель вовремя не увидит опасность. Увеличивается жесткость подвески, в результате усилия, передаваемые от дороги, возрастают и в зонах соединения могут быть разрушения, - предупреждает Владимир Севастьянов.

Перед поездкой главный автоинспектор республики советует прогреть автомобиль и только после этого начинать поездку.

- Неприятный факт для любителей быстрой езды – скорость нужно наращивать постепенно. В первые двадцать минут необходимо двигаться при со скоростью 40-60 км/час. Это позволит охлажденному двигателю предотвратить преждевременный износ узлов и деталей. Встанете на трассе из-за поломки – замерзнете, - отметил Владимир Севастьянов.