0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
25 Февраля , 10:00

Житель Башкирии сменил профессию ландшафтного дизайнера на оператора БПЛА

Боец с позывным «Нигма» из Чишминского района — правнук ветерана Великой Отечественной, дошедшего до Берлина в 1945-м. Сегодня он продолжает семейную традицию, доказывая, что отвага передается по наследству.

Житель Башкирии сменил профессию ландшафтного дизайнера на оператора БПЛА
Житель Башкирии сменил профессию ландшафтного дизайнера на оператора БПЛА

До СВО боец работал ландшафтным дизайнером. Когда друзья один за другим стали уезжать за ленточку, когда дядя и зять уже встали в строй, «Нигма» понял: остаться в стороне нельзя. 25 февраля 2025 года он подписал контракт.

Первое серьезное испытание пережил в мае. когда в Богдановке в ДНР лесополоса превратилась в огненный ад. Шквальный минометный обстрел врага не давал поднять головы. Когда осколками ранило товарища с позывным «Осетин», «Нигма» накрыл его антидроновым плащом и отвлек огонь на себя.

Дроны и мины охотились за ним. Спасли густые кусты и вовремя подоспевший «Анцола». Раненые, они ползли и шли до своих. Лишь через шесть километров их встретила эвакуационная группа.

Даже после тяжелого ранения «Нигма» не остался в тылу. Вернувшись на передовую, он выбрал путь, где нужны холодный расчет и технические знания, — стал оператором БПЛА.

— Оператор дронов — одна из самых востребованных и перспективных специальностей, — говорит боец.

Он перечисляет преимущества такой работы: возможность находиться вдали от прямого огня, оставаясь максимально полезным; защита от перевода в другие рода войск без согласия; доплаты за уничтоженную технику — от 50 до 500 тысяч рублей; для студентов — академический отпуск с гарантией восстановления на бюджет. Гибкие сроки контракта, полный соцпакет, все льготы. Современная армия ценит интеллект и мастерство.

— Наши ребята — настоящие умельцы, — продолжает «Нигма». — Чинят технику на коленках. Но в это время года, когда листвы нет и все как на ладони, дроны — расходный материал, который спасает жизни. Мы постоянно меняем позиции, маскируемся, учимся быть быстрее и хитрее врага.

В Башкирии продолжается набор на контрактную службу.
Подробности о контрактной службе и социальной поддержке военнослужащих доступны на сайте башбат.рф и в Telegram-чат-ботах. Горячая линия 122.

Фото из личного архива бойца.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru