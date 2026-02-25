Житель Башкирии сменил профессию ландшафтного дизайнера на оператора БПЛА

До СВО боец работал ландшафтным дизайнером. Когда друзья один за другим стали уезжать за ленточку, когда дядя и зять уже встали в строй, «Нигма» понял: остаться в стороне нельзя. 25 февраля 2025 года он подписал контракт.

Первое серьезное испытание пережил в мае. когда в Богдановке в ДНР лесополоса превратилась в огненный ад. Шквальный минометный обстрел врага не давал поднять головы. Когда осколками ранило товарища с позывным «Осетин», «Нигма» накрыл его антидроновым плащом и отвлек огонь на себя.

Дроны и мины охотились за ним. Спасли густые кусты и вовремя подоспевший «Анцола». Раненые, они ползли и шли до своих. Лишь через шесть километров их встретила эвакуационная группа.

Даже после тяжелого ранения «Нигма» не остался в тылу. Вернувшись на передовую, он выбрал путь, где нужны холодный расчет и технические знания, — стал оператором БПЛА.

— Оператор дронов — одна из самых востребованных и перспективных специальностей, — говорит боец.

Он перечисляет преимущества такой работы: возможность находиться вдали от прямого огня, оставаясь максимально полезным; защита от перевода в другие рода войск без согласия; доплаты за уничтоженную технику — от 50 до 500 тысяч рублей; для студентов — академический отпуск с гарантией восстановления на бюджет. Гибкие сроки контракта, полный соцпакет, все льготы. Современная армия ценит интеллект и мастерство.

— Наши ребята — настоящие умельцы, — продолжает «Нигма». — Чинят технику на коленках. Но в это время года, когда листвы нет и все как на ладони, дроны — расходный материал, который спасает жизни. Мы постоянно меняем позиции, маскируемся, учимся быть быстрее и хитрее врага.

Фото из личного архива бойца.