На Первом канале рассказали о башкирском батальоне имени Зорина, воюющем на СВО

Сформированный в Башкирии танковый батальон имени Сергея Зорина в зоне спецоперации находится с 2023 года. Бойцы батальона не раз проявляли себя отличными воинами, громя противника и отбивая вражеские атаки.

Недавно сюжет о службе наших земляков показали в новостях Первого канала. Башкирские танкисты рассказали корреспондентам «Новостей» о боевых буднях и поделились ноу-хау, позволяющим избежать внезапной атаки дронов. Бойцы обвешивают боевые машины стальными тросам, которые в шутку называют «лапшой».