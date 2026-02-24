0 °С
На Первом канале рассказали о башкирском батальоне имени Зорина, воюющем на СВО

Танкисты из Башкирии разгромили опорный пункт противника на Краснолиманском участке.

Сформированный в Башкирии танковый батальон имени Сергея Зорина в зоне спецоперации находится с 2023 года. Бойцы батальона не раз проявляли себя отличными воинами, громя противника и отбивая вражеские атаки.

Недавно сюжет о службе наших земляков показали в новостях Первого канала. Башкирские танкисты рассказали корреспондентам «Новостей» о боевых буднях и поделились ноу-хау, позволяющим избежать внезапной атаки дронов. Бойцы обвешивают боевые машины стальными тросам, которые в шутку называют «лапшой».

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
