Боец полка «Башкортостан» рассказал о роли беспилотников на СВО

По мнению военнослужащего, беспилотники сейчас играют ключевую роль. «На фронте произошел эволюционный скачок. Без БПЛА никуда, победы не будет. Это наши глаза. Минометная батарея без глаз стрелять не может, мы просто не видим цель», — поделился мыслями боец.

Враг использовал дроны с 2014 года, отмечает Низаметдинов, а ВС РФ были вынуждены изучать БПЛА в ходе СВО. Но военнослужащие, минобороны России полностью адаптировались к новым условиями ведения боевых действий, а Башкирия встала во главе угла, помогая фронту и приближая Победу, уверен Айрат Низаметдинов. Сегодня применяются разные дроны. «Огромную роль играют разведка, ударные — FPV, наши тяжелые «Кыш Бабаи». С каждым годом расстояния, на которые летают дроны, увеличиваются. Сегодня российский оптоволоконный дрон может улететь на 20 км и перенести 4,5 кг. И все это оператор делает, сидя в безопасном месте. Есть маленькие коптеры, незаметные для БПЛА противника, которые доставляют воду и еду для бойцов. Более того, мы начали применять наземные беспилотные аппараты», — отметил военнослужащий.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в послании Госсобранию – Курултаю РБ, с 1 апреля поставки БПЛА увеличатся на 50 процентов. По словам командира расчета, это будет колоссальной поддержкой башбатальона.

В войска беспилотных систем активно набирают молодежь: они хорошо обучаются, у них хорошая моторика и вестибулярный аппарат, они увлечены техникой. «Хотя одной увлеченности техникой для защиты Родины недостаточно. Без обучения здесь не обойтись. Помимо прочего, дроны регулярно модернизируются, значит, появляются новые опции и функции. Но и эта работа уже поставлена на поток», — говорит Низаметдинов. Он считает, что освоение дронов полезно и для последующей мирной жизни: их можно использовать в промышленности или АПК.

Командир также поблагодарил жителей республики за поддержку. «Наша республика — единственный субъект России, который выделяет комфортабельные автобусы всем военнослужащим из Башкирии, когда они едут в отпуск. Нам поставляют все: от воды и меда до бань. 31-му полку «Башкортостан» завидуют, что у нас все есть», — заключил Зорге.

Фото: ГорОбзор.ру.