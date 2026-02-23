0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
23 Февраля , 12:02

Школьники Уфы встретились с героями спецоперации

В детской модельной библиотеке № 6 города Уфы состоялась встреча с участниками СВО.

Школьники Уфы встретились с героями спецоперации
Школьники Уфы встретились с героями спецоперации

Урок мужества для школьников провели ветераны СВО Вячеслав Евстифеев и Шамиль Галимзянов, сообщает «Молодежная газета». Военнослужащие поделились личными историями, рассказали о своем боевом пути. Учащиеся с интересом слушали рассказы ветеранов, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Директор библиотеки Светлана Хорунжая отметила, что такие встречи способствуют воспитанию у детей любви к Родине и уважения к защитникам. Урок мужества стал настоящим подарком ко Дню защитника Отечества, укрепив патриотические чувства у подрастающего поколения.

Также во встрече приняла участие заместитель руководителя республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» Асия Гилязова. Она рассказала о деятельности фонда.

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Автор: Виктор УХОВ.
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru