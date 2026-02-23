Школьники Уфы встретились с героями спецоперации

Урок мужества для школьников провели ветераны СВО Вячеслав Евстифеев и Шамиль Галимзянов, сообщает «Молодежная газета». Военнослужащие поделились личными историями, рассказали о своем боевом пути. Учащиеся с интересом слушали рассказы ветеранов, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Директор библиотеки Светлана Хорунжая отметила, что такие встречи способствуют воспитанию у детей любви к Родине и уважения к защитникам. Урок мужества стал настоящим подарком ко Дню защитника Отечества, укрепив патриотические чувства у подрастающего поколения.

Также во встрече приняла участие заместитель руководителя республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» Асия Гилязова. Она рассказала о деятельности фонда.

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ.