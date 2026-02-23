0 °С
23 Февраля , 15:57

Андрей Назаров рассказал о бойце СВО из Башкирии, спасшем командира

Премьер-министр посвятил пост в соцсетях Гали Рахматуллину, награжденному медалью «За спасение погибавших».

В День защитника Отечества премьер-министр рассказал о Гали Рахматуллине, который подписал контракт с минобороны в 2023 году.

«На передовой он был связистом, работал с БПЛА, помогал раненым как фельдшер, — написал Назаров. — Гали Ильясович настоящий герой, он спас жизнь своему командиру и был награжден медалью «За спасение погибавших». А в редкие минуты тишины пек для ребят блины и пирожки, чтобы в окопах парни чувствовали домашнее тепло».

Сегодня Гали Рахматуллин занимается адаптивным спортом, мечтает открыть фитнес-клуб в Мраково.

Фото: соцсети А. НАЗАРОВА.

Автор: Виктор УХОВ.
