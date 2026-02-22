Участник СВО из Башкирии рассказал о работе оператора БПЛА

Боец из Башкирии прошел обучение и сейчас выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Он проводит разведку и корректирует на передовой работу подразделений. Дроны повышают точность ударов, усиливают оборону и делают службу безопаснее. Работа оператора БПЛА требует сосредоточенности и четких действий, сообщил он.

«Когда видишь результат — уничтоженную технику или подавленную огневую точку противника — понимаешь, насколько важна эта профессия. Те, кто дружит с технологиями и обладает хорошей моторикой, осваивают специальность быстрее», — рассказал «Альбатрос».

Фото: ТГ-канал «Башкирский батальон»