0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
22 Февраля , 16:45

Участник СВО из Башкирии рассказал о работе оператора БПЛА

Участник СВО из города Октябрьского с позывным «Альбатрос» служит в зоне СВО оператором БПЛА.

Участник СВО из Башкирии рассказал о работе оператора БПЛА
Участник СВО из Башкирии рассказал о работе оператора БПЛА

Боец из Башкирии прошел обучение и сейчас выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Он проводит разведку и корректирует на передовой работу подразделений. Дроны повышают точность ударов, усиливают оборону и делают службу безопаснее. Работа оператора БПЛА требует сосредоточенности и четких действий, сообщил он.

«Когда видишь результат — уничтоженную технику или подавленную огневую точку противника — понимаешь, насколько важна эта профессия. Те, кто дружит с технологиями и обладает хорошей моторикой, осваивают специальность быстрее», — рассказал «Альбатрос».

Фото: ТГ-канал «Башкирский батальон»

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru