В Уфе участники СВО пришли в гости к старшеклассникам

Бойцы рассказали ребятам и своем фронтовом опыте и о том, какими чертами характера необходимо обладать, чтобы не спасовать перед противником. Школьники с неподдельным интересом слушали рассказы сегодняшних героев о фронтовом братстве, жизни на передовой и испытаниях, выпавших на их долю.

Встреча, организованная филиалом фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, проходила в формате открытого диалога. Ребята могли задать ветеранам любые вопросы, а после они вместе записали видеопоздравление и написали письма для отправки бойцам на передовую.

Всего за время своей работы в республике филиал фонда провел более 3,5 тысячи патриотических мероприятий, среди которых уроки мужества, встречи ветеранов СВО со школьниками и студентами, открытые диалоги, просветительские и спортивные события, отметили в ведомстве.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.