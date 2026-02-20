В Башкирии программа «Новое дело» поддержит вчерашних бойцов спецоперации

В Уфе прошла торжественная церемония открытия программы «Новое дело», призванной поддержать участников специальной военной операции, решивших начать собственное дело. Как сообщил заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Рустам Галеев, в регионе для участников спецоперации и их семей специально разработаны различные формы поддержки: льготные займы, гарантии, лизинг, консультации и образовательные программы. А проект должен обеспечить возвращение военнослужащих к гражданской жизни, активно вовлекая в предпринимательскую деятельность.

В общей сложности от желающих принять участие в программе «Новое дело» пришло 49 заявок, из них отобрали 35 участников. Обучение стартовало 17 февраля, оно продолжится до 26 марта. Участники программы пройдут курс, в ходе которого смогут выявить свой потенциал, разработать и протестировать бизнес-идеи, а также получить консультацию психолога и помощь в подготовке презентаций своих проектов.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина отметила важность темы предпринимательства для участников СВО. По ее словам, после демобилизации многие ветераны задумываются об открытии собственного дела. Предпринимательство для них становится важнейшим инструментом реинтеграции в мирную жизнь, возможностью обрести уверенность в завтрашнем дне, обеспечивать свои семьи.

В свою очередь руководитель АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» Екатерина Смоленчук подтвердила готовность Агентства оказать всемерную помощь всем участникам программы на всех этапах становления бизнеса — начиная от выбора оптимальной правовой структуры и заканчивая образовательными курсами и достижения устойчивого развития бизнеса.

Программа «Новое дело» реализуется Центром «Мой бизнес» АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: сайт правительства РБ.