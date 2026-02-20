0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
20 Февраля , 17:40

Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству

Накануне Дня защитника Отечества отличившиеся военнослужащие и сотрудники военкоматов получили государственные награды из рук главы республики Радия Хабирова.

из архива Сергея ТУЛИНА Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству
Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству Фото: из архива Сергея ТУЛИНА

Одним из награжденных орденом генерала Шаймуратова стал Герой РФ, председатель Комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве РБ при Президенте РФ, генерал-майор запаса Герой Российской Федерации Сергей Тулин. Вот что он рассказал газете «РБ»:

— Я очень рад, что в канун Дня защитника Отечества нахожусь на своей малой родине, в Башкирии, — отметил Сергей Загитович. — Моя жизнь — это жизнь солдата, и ни разу не пожалел, что выбрал этот путь. Наши деды и отцы вынесли на своих плечах величайшую Победу — в Великой Отечественной войне. Затем восстанавливали народное хозяйство. Я сам сын фронтовика и знаю, какая тяжесть выпала на наших дедов и отцов. Но и на долю нашего поколения выпало немало: оно выполняло боевые задачи в интересах страны и за ее пределами, прошло суровыми тропами Афганистана. Я участвовал в выполнении боевых задач в Югославии и в Сирии. Знаю, что значит выражение «Потом и кровью». Особая страница — это Северный Кавказ, первая чеченская война, когда мы смогли сохранить целостность России, вторая чеченская война. Ну и сегодняшние дни: мы восхищаемся подвигом наших воинов, которые вот уже несколько лет честно и добросовестно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Герой России, после Суворовского училища прошедший через несколько локальных войн, отметил, что государственная награда — орден генерала Шаймуратова — для выходцев из Башкирии особая.

— Генерал Шаймуратов — это легенда, мы с детства знаем историю его подвига. С приходом к управлению республикой Радия Фаритовича Хабирова восстановилась историческая справедливость, и генералу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Поэтому для меня эта награда особенная, потому что она как бы замкнула круг моих наград: первую свою медаль «За отвагу» я получил, выполняя серьезные задачи в Югославии, орден Мужества и высокое звание Героя России — за выполнение боевых задач на Северном Кавказе. И вот сегодня эта почетная награда.

Сейчас ветеран занимается общественной работой. Только на прошлой неделе вместе с Героем России Владимиром Алимовым они приняли участие в организации в Караидельском районе военно-спортивных игр для ветеранов войны в Афганистане и участников СВО, также провели встречи в школах.

— Сейчас я в Москве, но я живу жизнью Башкирии! Нас в семье было восемь детей, и у меня здесь сестры, братья, а сколько племянников — и не сосчитаю! Моя родина — Россия, и я буду продолжать служить Отечеству.

Фото: архив Сергея ТУЛИНА.

из архива Сергея ТУЛИНА Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству
Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству Фото: из архива Сергея ТУЛИНА
Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru