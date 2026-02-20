Сергей Тулин: Я продолжаю служить Отечеству

Одним из награжденных орденом генерала Шаймуратова стал Герой РФ, председатель Комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве РБ при Президенте РФ, генерал-майор запаса Герой Российской Федерации Сергей Тулин. Вот что он рассказал газете «РБ»:

— Я очень рад, что в канун Дня защитника Отечества нахожусь на своей малой родине, в Башкирии, — отметил Сергей Загитович. — Моя жизнь — это жизнь солдата, и ни разу не пожалел, что выбрал этот путь. Наши деды и отцы вынесли на своих плечах величайшую Победу — в Великой Отечественной войне. Затем восстанавливали народное хозяйство. Я сам сын фронтовика и знаю, какая тяжесть выпала на наших дедов и отцов. Но и на долю нашего поколения выпало немало: оно выполняло боевые задачи в интересах страны и за ее пределами, прошло суровыми тропами Афганистана. Я участвовал в выполнении боевых задач в Югославии и в Сирии. Знаю, что значит выражение «Потом и кровью». Особая страница — это Северный Кавказ, первая чеченская война, когда мы смогли сохранить целостность России, вторая чеченская война. Ну и сегодняшние дни: мы восхищаемся подвигом наших воинов, которые вот уже несколько лет честно и добросовестно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Герой России, после Суворовского училища прошедший через несколько локальных войн, отметил, что государственная награда — орден генерала Шаймуратова — для выходцев из Башкирии особая.

— Генерал Шаймуратов — это легенда, мы с детства знаем историю его подвига. С приходом к управлению республикой Радия Фаритовича Хабирова восстановилась историческая справедливость, и генералу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Поэтому для меня эта награда особенная, потому что она как бы замкнула круг моих наград: первую свою медаль «За отвагу» я получил, выполняя серьезные задачи в Югославии, орден Мужества и высокое звание Героя России — за выполнение боевых задач на Северном Кавказе. И вот сегодня эта почетная награда.

Сейчас ветеран занимается общественной работой. Только на прошлой неделе вместе с Героем России Владимиром Алимовым они приняли участие в организации в Караидельском районе военно-спортивных игр для ветеранов войны в Афганистане и участников СВО, также провели встречи в школах.

— Сейчас я в Москве, но я живу жизнью Башкирии! Нас в семье было восемь детей, и у меня здесь сестры, братья, а сколько племянников — и не сосчитаю! Моя родина — Россия, и я буду продолжать служить Отечеству.

Фото: архив Сергея ТУЛИНА.