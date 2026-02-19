Участник программы «Время героев» из Башкирии займётся воспитанием молодёжи

В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».



Говоря о своем назначении, Илья Миронов отметил, что благодаря полученным в ходе обучения навыкам и знаниям он готов к новой работе:

«Воспитание у подрастающего поколения чувств патриотизма, уважения к истории своего народа и готовности служить Родине – главная цель деятельности Центра «ВОИН». Программа «Время героев» дала мне все необходимые навыки, благодаря которым у меня появилась возможность эффективно работать с подрастающим поколением. В рамках новой должности я приложу все усилия, чтобы базовые ценности нашего государства тиражировались в общероссийском масштабе».

Как отметил директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко, Илья Миронов является ярким примером того, как программа «Время героев» помогает участникам СВО войти в мирную жизнь и продолжить служение Отечеству:

«Благодаря этой программе ветераны получают уникальную возможность пройти стажировку на государственной службе, перенять опыт у действующих руководителей и найти свое место в структурах, где их знания и характер действительно нужны. Илья прошел путь от стажера до советника директора Центра «ВОИН». Уверен, его опыт, мужество и преданность Родине станут надежной опорой в нашей общей работе по патриотическому воспитанию молодежи».

«Такие профессионалы, как Илья Миронов, привносят в систему госуправления то, чему невозможно научить по учебникам: абсолютную ответственность за результат и способность действовать в сложных ситуациях. Наше наставничество в программе «Время Героев» строится на том, чтобы не просто адаптировать боевой опыт, а создавать синергию, где армейская четкость усиливает гражданские практики. Рад, что Илья Владимирович, кадровый офицер, кавалер двух орденов Мужества, теперь применяет эти качества на новом, гражданском фронте», - прокомментировал назначение подопечного генеральный директор Президентской платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.



Илья Владимирович Миронов родился в 1988 году в селе Мраково Кугарчинского района Башкирской АССР. За боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».

Фото: телеграм-канал «Время героев».