Мечта стать лётчиком привела бойца из Башкирии к БПЛА

«Туча» попал на передовую в первые месяцы мобилизации. В Марьинке чудом остался жив. Попали под сильный обстрел. За десять секунд до того, как пуля попала в место, где он сидел, боец успел его покинуть. А в одну из ночей впервые услышал звук дрона над головой. И испытал не страх, а изумление: это будущее.

Изучать беспилотники начал сам, еще когда никто не предлагал. Смотрел видео, собирал первые модели из пенопласта и деревянных линеек. Хобби заметили, предложили обучение. Так бывший нефтяник, мечтавший стать летчиком, получил новую возможность реализовать себя.

Управление дроном — это не только навык, но и постоянное развитие. По словам бойца, важно знать картографию, радиочастоты, работу РЭБ, уметь взаимодействовать с союзниками.

Сегодня с беспилотниками в подразделении порядок. Если в 2023-м за каждый борт отчитывались, то сейчас техники хватает.

«Ты должен чувствовать борт, понимать его возможности. Оболтусам здесь не место. Нужен человек, который сможет прикрывать ребят на передовой днями и ночами», — подчеркивает «Туча».

За время службы боец награждён медалью «За храбрость» II степени и Георгиевским крестом IV степени.

После завершения СВО «Туча» планирует вернуться в нефтяную отрасль, но уже с новыми знаниями — хочет внедрять беспилотные технологии в гражданский сектор.

Набор на военную службу по контракту в войска беспилотных систем продолжается. Подробности — на сайте башбат.рф или по номеру 122.

Фото из личного архива бойца.