Радий Хабиров встретился с семьями участников СВО в Аскинском районе

Радий Хабиров передал семьям ордена генерала Шаймуратова, выразил соболезнования, расспросил о проблемах и сказал, что республика будет помнить о своих воинах и заботиться об их семьях.

– Ваши дети – настоящие герои, они с честью выполнили свой долг. Мы приняли решение, что будем помогать родителям погибших ребят. Они, например, могут пройти курс реабилитации и лечения в республиканском кардиоцентре. Забота о семьях воинов находится под моим личным контролем, и, конечно, это – прямая обязанность глав районов и городов, - сказал Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что уже в этом месяце в Башкирии начнет работу государственный фонд помощи семьям участников СВО, учрежденный по решению президента России Владимира Путина.

Семью погибшего на СВО Ильшата Самиева руководитель республики навестил непосредственно в Аскино. Радий Хабиров передал супруге военнослужащего Мадине Шаудеевне орден генерала Шаймуратова. Мать героя Рузалия Фидаевна поблагодарила главу региона за поддержку в тяжёлый период жизни и личную заботу о семьях погибших.

Точно также лично Радий Хабиров проведал в селе Урмиязы маму Ришата Дихина, возглавлявшего Аскинский район с февраля 2019 года по март 2021 года и, к сожалению, рано ушедшего из жизни из-за болезни в 34 года. Во время общения с Розалией Накиповной глава республики поинтересовался ее здоровьем, бытовыми условиями, часто ли она видится с внуками.

Фото glavarb.ru