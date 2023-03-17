В Башкирии заработал новый добровольческий штаб

В штабе желающие принять участие в военной спецоперации могут записаться в новые добровольческие батальоны. В Башкирии начали формироваться два новых батальона, один будет носить имя легендарного «Черного генерала» Даяна Мурзина, второй планируется назвать «Северные Амуры». В них принимают мужчин в возрасте до 60 лет. Рассматриваются кандидаты с боевым опытом и без него, судимых (с погашенной судимостью), а также медработников.

Главный офис батальона находится в Уфе на улице Айская, 63. Подробности можно узнать по телефону (+7) 987 047 28 75 (звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 18.00).

Еще одно отделение штаба открылось и работает в Стерлитамаке по улице Худайбердина, 118, куда можно позвонить по телефонам: (+7) 917 462 89 17 и (+7) 917 426 43 86.

Телефон для справок офиса в Дюртюлях — (+7) 919 155 57 17.