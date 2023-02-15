-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Вчера, 17:41

Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе

Глава республики встретился с семьей участника СВО в деревне Тюлебаево Кугарчинского района. Младший сержант разведроты Айдар Айткужин указом президента России Владимира Путина посмертно награждён орденом Мужества, передает пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе

Общаясь с родителями героя Азатом Ахатовичем и Розалией Сибагатовной Айткужиными, Радий Хабиров поблагодарил их за воспитание настоящего патриота. Он передал семье орден генерала Шаймуратова, которым Айдар Айткужин посмертно награждён за проявленное мужество.

– Мы решили отправлять родителей наших погибших ребят на лечение и реабилитацию в республиканский кардиоцентр по специальной программе. Призываю и вас воспользоваться этой возможностью, позаботиться о своём здоровье. Мы всегда будем помнить о вашем сыне и других ребятах, которые погибли при исполнении воинского долга, - заметил Радий Хабиров.

– В память о сыне в школе Семёново-Петровское установили мемориальную доску, администрация района всегда откликается на наши просьбы, сослуживцы Айдара навещают нас. Спасибо всем за заботу и память о нашем сыне, – откликнулись Азат Ахатович и Розалия Сибагатовна.

 

Фото предоставлены пресс-службой главы региона.

Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:кавалер ордена мужества айдар айткужинмладший сержант разведротыкугарчинский районкавалер ордена шаймуратоварадий хабиров
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика