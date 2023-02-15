Радий Хабиров посетил родных погибшего в СВО Айдара Айткужина в Кугарчинском районе

Общаясь с родителями героя Азатом Ахатовичем и Розалией Сибагатовной Айткужиными, Радий Хабиров поблагодарил их за воспитание настоящего патриота. Он передал семье орден генерала Шаймуратова, которым Айдар Айткужин посмертно награждён за проявленное мужество.

– Мы решили отправлять родителей наших погибших ребят на лечение и реабилитацию в республиканский кардиоцентр по специальной программе. Призываю и вас воспользоваться этой возможностью, позаботиться о своём здоровье. Мы всегда будем помнить о вашем сыне и других ребятах, которые погибли при исполнении воинского долга, - заметил Радий Хабиров.

– В память о сыне в школе Семёново-Петровское установили мемориальную доску, администрация района всегда откликается на наши просьбы, сослуживцы Айдара навещают нас. Спасибо всем за заботу и память о нашем сыне, – откликнулись Азат Ахатович и Розалия Сибагатовна.

Фото предоставлены пресс-службой главы региона.