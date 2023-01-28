Глава района Башкирии рассказала о подвиге земляка Амира Шахбанова

- Группа под командованием нашего земляка, гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила боевое задание – не допустить высадки и закрепления на берегу подразделений противника, - написала Зухра Гордиенко. - Оценив обстановку, группа Амира скрытно, в сложных метеоусловиях и под регулярными обстрелами, быстро защитила позиции инженерными сооружениями. Это не позволило противнику закрепиться на берегу. Националистов точным огнем уничтожили российские артиллеристы. Молодец, Амир! Гордимся тобой!

Фото со страницы Зухры Гордиенко в соцсети.