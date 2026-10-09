У «Народного фронта» Башкирии, как на фронте, — выходных нет

— Обозначенный Радием Хабировым принцип «Всё для Победы!» стал общей задачей органов власти, муниципалитетов, предприятий, общественных организаций, волонтеров и жителей. И девизом, под которым строится вся работа «народников», — говорит Виталий Брыкин. — «Всё для Победы!» — в этих трёх словах: забота о бойцах, поддержка их семей и общая надежда на скорейшее возвращение наших защитников домой.

Мы регулярно выезжаем с гуманитарными миссиями в новые регионы и приграничье. И каждый раз видим, сколько машин с башкирскими номерами встречается на дорогах. Из республики постоянно идут гуманитарные грузы — от региональных и муниципальных команд, общественных организаций и волонтёров. За каждой такой поездкой стоят конкретные люди, которые хотят помочь тем, кто сегодня на передовой.

Принцип главы региона «Все для Победы!» консолидировал общество, объединил неравнодушных жителей, органы власти, бизнес-сообщество ради главной цели. В Башкортостане тысячи добровольцев делают всё, что в их силах: плетут маскировочные сети, шьют необходимое обмундирование, собирают дроны, помогают ремонтировать технику. Кто-то работает в мастерской, кто-то собирает посылки, кто-то переводит деньги на закупку нужного оборудования. У каждого — свой вклад, и каждый важен.

В Народном фронте мы постоянно на связи с бойцами и знаем, насколько нужна им эта поддержка. Особенно ценно получать обратную связь и слышать слова благодарности за вещи, которые помогают сохранить жизнь. Например, за маскировочные сети, защищающие позиции и технику от обнаружения. Для нас «Всё для Победы!» не просто девиз. Это ежедневная работа и готовность прийти на помощь. Пока бойцам нужна наша поддержка, мы будем её оказывать. Потому что за каждым гуманитарным грузом стоят люди, которые ждут наших защитников дома и делают всё, чтобы приблизить их возвращение.

Особо хочется отметить группу единомышленников «За Победу!» — надежных партнеров Народного фронта. Сейчас это команда, которая насчитывает более 300 человек, а начиналось все с двух друзей, Андрея Лукьянова и Азамата Гильмуллина, и 50 килограммов меда. А сегодня ребята ежемесячно отправляют более 15-17 тонн груза. Автоволонтер Альфред Сафин на своей машине совершил 70 гуманитарных миссий. Руководитель волонтерского движения «Масксети Щит Уфа» объединяет более 10 тысяч волонтеров по всей республике, только масксетей изготовлено и отправлено на передовую более 62 тысяч штук. Этот огромный труд большой команды и ее руководителя Зили Фаттаховой.

Фото: Индира ЗАГИДУЛЛИНА.