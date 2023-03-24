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Вчера, 17:19

В Уфе назвали победителей сразу шести конкурсов педагогического мастерства

В конгресс-холле "Торатау" сегодня, 24 марта, прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Учитель года Башкортостана" и других, проводящихся с ним, что называется, под одним крылом.

В Уфе назвали победителей сразу шести конкурсов педагогического мастерства
В Уфе назвали победителей сразу шести конкурсов педагогического мастерства

Победителем межрегионального конкурса "Учитель года башкирского языка и литературы" стала педагог Башкирской гимназии Нефтекамска Гузель Гайсина. Победу в республиканском конкурсе "Учитель года русского языка и литературы" одержал Эмиль Сагитов из уфимской школы № 45. В республиканском конкурсе "Учитель года татарского языка и литературы" победила Зульфия Мансурова из Каранской школы Буздякского района.

Лучшим учителем дистанционного образования стала учитель начальных классов Сажида Залилова, работающая в Бакалинской коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Историк школы имени Героя Советского Союза Михляева села Дуван Валерий Швалёв оказался лучшим "Молодым учителем года".

А победителем конкурса "Учитель года Башкортостана" и одновременно абсолютным победителем стал учитель математики уфимской гимназии №39 имени А. Файзуллина Артём Баянов. Он будет представлять Башкирию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью 2023 года в городе Одинцово Московской области.

Кроме того, на церемонии подвели итоги II республиканского педагогического марафона "Соты". Первое место заняла команда педагогов из Нефтекамска, второе - уфимские учителя и третье - педагоги Белебеевского района.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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