В Уфе назвали победителей сразу шести конкурсов педагогического мастерства

Победителем межрегионального конкурса "Учитель года башкирского языка и литературы" стала педагог Башкирской гимназии Нефтекамска Гузель Гайсина. Победу в республиканском конкурсе "Учитель года русского языка и литературы" одержал Эмиль Сагитов из уфимской школы № 45. В республиканском конкурсе "Учитель года татарского языка и литературы" победила Зульфия Мансурова из Каранской школы Буздякского района.

Лучшим учителем дистанционного образования стала учитель начальных классов Сажида Залилова, работающая в Бакалинской коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Историк школы имени Героя Советского Союза Михляева села Дуван Валерий Швалёв оказался лучшим "Молодым учителем года".

А победителем конкурса "Учитель года Башкортостана" и одновременно абсолютным победителем стал учитель математики уфимской гимназии №39 имени А. Файзуллина Артём Баянов. Он будет представлять Башкирию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью 2023 года в городе Одинцово Московской области.

Кроме того, на церемонии подвели итоги II республиканского педагогического марафона "Соты". Первое место заняла команда педагогов из Нефтекамска, второе - уфимские учителя и третье - педагоги Белебеевского района.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.