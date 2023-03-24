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Сегодня, 10:39

Педагоги Башкирии поучаствовали в выездной сессии Всероссийского форума классных руководителей ПФО

Третья выездная сессия ФКР проходила на базе Института развития образования Самарской области и собрала 200 учителей в очном формате и около четырех тысяч - в дистанционном.

Педагоги Башкирии поучаствовали в выездной сессии Всероссийского форума классных руководителей ПФО
Педагоги Башкирии поучаствовали в выездной сессии Всероссийского форума классных руководителей ПФО

Перед участниками семинара выступил ректор Академии минпросвещения РФ Павел Кузьмин, который рассказал о нововведениях для классных руководителей. Также педагоги познакомились с масштабными федеральными проектами: институтом советников директоров по воспитанию, Российским движением детей и молодежи "Движение вперед", - приняли участие в секционных площаках и поделились опытом работы.

- Дорогого стоит общение с талантливыми организаторами и ведущими этого крупного мероприятия! Благодаря их оптимизму и великолепным организаторским способностям мы получили большой заряд энергии, - поделилась впечатлениями учитель начальных классов Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Зимфира Юсупова. Она амбассадор ФКР-2022 в Башкирии.

Следующие выездные сессии пройдут 25-26 марта в Санкт-Петербурге и 30 марта в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе минобранауки РБ.

Фото: пресс-служба минобранауки РБ.

 

Автор:Мария СНЫТКИНА
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