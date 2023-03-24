Министр образования Башкирии: «Я когда-то сам ставил единицы»

Образовательный форум «Взлетай!» состоится 6 и 7 апреля и будет приурочен к Году педагога и наставника. Основные его темы – поддержка одаренной молодежи, система аттестации педагогов, полилингвальные школы, а также школьное питание, открытие стоматологических кабинетов в школах и другие текущие вопросы образования.

«Уже на протяжении пяти лет мы учимся в формате пятидневки, – напомнил Хажин. – Но субботы при этом не простаивают – по субботам активно работают учреждения дополнительного образования. Сейчас мы возвращаем тематические субботы – апрель будет посвящен экологии и патриотическому воспитанию».

Также министр напомнил, что и именно с форума «Взлетай» в республике началась поддержка сельских учителей, выделение им грантов.

«В прошлом году было выделено 25 грантов, в этом – выделят уже 150».

Затронули на пресс-конференции и другие темы, связанные со школьным образованием.

– Существует ли сейчас официально оценка «единица» или это «самодеятельность» учителей? – поинтересовался корреспондент нашего издания.

– Когда-то я сам ставил единицы своим ученикам в школе, скажу честно, – ответил Хажин. – Дело в том, что ее на четверку исправить можно. Но в электронном дневнике уже не исправишь, конечно. Вообще, у нас четырехбалльная система: неудовлетворительно – два, удовлетворительно – три, хорошо – четыре, отлично – пять. Иных оценок у нас нет. Оценка «единица» или «кол» в журнал не выставляется и не дублируется в «электронный» журнал.

Также у министра спросили, законно ли отказывать выпускнику девятого класса в продолжении обучения в школе, к которой он относится по прописке.

«Есть постановление правительства Республики Башкортостан от 2013 года, где четко регламентировано, что школа может открывать профильные классы, но при приеме в 10 класс, если ребенок не выбирает какой-то профиль, обязана создать так называемый универсальный класс. Если ученику отказывают при приеме в общеобразовательную организацию на старшую ступень, в этом случае, то нужно обратиться в министерство образования, в Обрнадзор. Такие случаи единичны, и они быстро решаются», – пояснил руководитель образовательного ведомства.

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