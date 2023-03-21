Классные руководители школ Башкирии могут поучаствовать в III Всероссийском форуме наставников

Как рассказали организаторы форума, он пройдет с 3 по 7 октября в Москве, а прием заявок продлится с 20 марта по 20 апреля.

Для подачи заявки на форум, педагогам нужно заполнить анкету по этой ссылке. А отбор участников пройдет в несколько этапов: тестирования по основам педагогики и "Разговорам о важном", тренажер классного руководителя и видеовизитка на тему "Моя воспитательная инициатива". Испытания будут проходить в специальном приложении в соцсети ВКонтакте.

Сам форум, который запланирован на октябрь, пройдет в два этапа: с 3 по 5 октября он объединит классных руководителей начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО, с 5 по 7 октября - классных средних и старших классов. 5 октября для всех участников в Государственном Кремлевском дворце пройдет концерт ко Дню учителя.

Педагоги со всей страны примут участие в образовательной, дискуссионной и культурной программе, а в качестве экспертов выступят специалисты в различных областях.

Основная задача форума - сплотить профессиональное сообщество классных руководителей России, ориентированных на воспитание детей в системе традиционных ценностей. Он проводится минпросвещения РФ по поручению президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба ФКР.