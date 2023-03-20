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Сегодня, 11:18

Экзамены по географии и литературе открыли досрочный период ЕГЭ в Башкирии

Досрочная экзаменационная кампания 2023 года пройдет с 20 марта по 19 апреля.

Экзамены по географии и литературе открыли досрочный период ЕГЭ в Башкирии
Экзамены по географии и литературе открыли досрочный период ЕГЭ в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки РБ, географию сегодня сдают 11 человек, а литературу - 28. Результаты им сообщат не позднее 5 апреля.

- В досрочный период экзамены сдают выпускники прошлых лет, а также нынешнего года, которые подтвердили документально, что не смогут участвовать в экзаменационной кампании в основной срок, - рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Всего в досрочном этапе примут участие 305 человек, в ГВЭ - 13 человек. Самому юному участнику - 16 лет.

Следующий экзамен - по русскому языку - пройдет 23 марта.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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