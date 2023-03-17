В Башкирии педагоги полилингвальных гимназий встретились на «Формуле успеха»

Участники фестиваля побывали на открытых уроках, познакомились с опытом внеурочной работы педагогов гимназии № 2, приняли участие в форсайт-сессии, во время которой подготовили проекты по актуальным направлениям реализации полилингвального образования. Ряд вопросов был достаточно широк: имидж школы, мотивация участников педагогического процесса, эталон успешного учителя, образовательная среда и другие.

Почетным гостем фестиваля стал первый заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

- При поддержке главы республики Радия Хабирова в Башкирии заработали четыре полилингвальные школы, - отметил он. - Созданы прекрасные условия для наших детей и учителей. В этом году войдут в строй еще четыре такие гимназии: в Хайбуллинском, Учалинском, Мишкинском районах и Сибае.

Урал Кильсенбаев подчеркнул, что одна из важнейших задач полилингвального обучения - приобщить школьников к культурному богатству народов, воспитать их в духе взаимоуважения и межнационального согласия.

Гость гимназии побеседовал и с ребятами из "шаймуратовских" классов. Здесь их четыре. А сама гимназия "СМАРТ" - одна из базовых площадок по открытию и функционированию таких классов. Здесь находится штаб-квартира имени Героя России М. Шаймуратова. А ученики представили гостям проект "Атайсал-школа".