Лучшие педагоги дошкольного образования в Башкирии будут получать денежные премии

Согласно указу, премии получат победители и лауреаты республиканских профессиональных конкурсов «Педагог года дошкольной образовательной организации» и «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке». Двум победителям вручат денежную сумму в 50 тысяч рублей, еще четырем лауреатам - 30 тысяч рублей.

Кстати, в этом году в этих конкурсах участвовал 91 педагог из 55 районов Башкирии. Победителями стали воспитатель детского сада «Ласточка» села Жуково Уфимского района Арина Бакиева («Педагог года дошкольной образовательной организации») и старший воспитатель полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева («Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке»). Арина Бакиева осенью отправится в Волгоград, где защитит честь республики во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

Фото: пресс-служба минобрнауки РБ.