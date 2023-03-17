-1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Год педагога и наставника
Вчера, 13:15

Лучшие педагоги дошкольного образования в Башкирии будут получать денежные премии

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о ежегодных премиях для лучших педагогов дошкольного образования. Текст указа появился на портале правовой информации РБ.

Лучшие педагоги дошкольного образования в Башкирии будут получать денежные премии
Лучшие педагоги дошкольного образования в Башкирии будут получать денежные премии

Согласно указу, премии получат победители и лауреаты республиканских профессиональных конкурсов «Педагог года дошкольной образовательной организации» и «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке». Двум победителям вручат денежную сумму в 50 тысяч рублей, еще четырем лауреатам - 30 тысяч рублей.

Кстати, в этом году в этих конкурсах участвовал 91 педагог из 55 районов Башкирии. Победителями стали воспитатель детского сада «Ласточка» села Жуково Уфимского района Арина Бакиева («Педагог года дошкольной образовательной организации») и старший воспитатель полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева («Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке»). Арина Бакиева осенью отправится в Волгоград, где защитит честь республики во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

Фото: пресс-служба минобрнауки РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика