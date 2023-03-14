В ПФО стартовал фестиваль стрит-арта «ФормART»

Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания». В этом году он посвящен Году педагога и наставника.

Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем).

В специальной номинации «Киров-650», посвященной юбилею города, может поучаствовать любой желающий из других субъектов Российской Федерации.