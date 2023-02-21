Как казах учителем башкирского языка в Уфе стал

Молодой человек приехал в Башкирию в 2014 году, окончил Акмуллинский университет, а сейчас учится в аспирантуре и одновременно работает школьным учителем. Ильяс победил в городском конкурсе "Учитель года башкирского языка и литературы-2023" в номинации "Педагогическая надежда".

Педагог работает по собственной методике, сравнивая башкирский с другими тюркскими языками. И за полтора года работы в школе он уже подготовил несколько призеров и лауреатов районных и городских олимпиад по башкирскому языку.

"Вот такой отличный пример дружбы народов", - отметил Радий Хабиров, пожелал Ильясу успехов и поздравил всех с Международным Днем родного языка.

Фото: официальная страница Радия Хабирова в ВК.