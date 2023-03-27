Радий Хабиров поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии

- Эти ребята – наша надежная опора. Сотрудники Росгвардии стоят на страже порядка нашей страны. Обеспечивают безопасность жителей регионов, которые вернулись в состав России. В решении задач СВО приняли участие 423 военнослужащих и сотрудника Управления Росгвардии по Башкирии. Парни работают профессионально и умело. И главное – с начала спецоперации не допустили ни одной боевой потери, - написал Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что помимо профессионального праздника, в регионе еще и отмечается 30-летие образования СОБР «Толпар». Радий Хабиров пожелал росгвардейцам безупречной верности долгу и чтобы меньше было у них боевых тревог.

Фото из тг-канала Радия Хабирова.