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#ПоводГордиться
Сегодня, 12:17

Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии

ЦУР республики представил в очередной серии совестного с БСТ проекта «Повод гордиться» главу Нордовского сельсовета Мелеузовского района Ильдара Ишикаева.

Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии
Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии

Вице-чемпион IX Открытого национального чемпионата по пахоте  и лауреат состязаний в Великобритании, Ирландии и Шотландии, он знает, по какой технологии вспахать землю, чтобы повысить урожайность, где лучшие методики возделывания почвы. Став главой сельсовета, Ильдар Ишикаев не перестал выходить в поле на любимом тракторе. И соревнований не чурается  совсем.

- На селе важно испытывать страсть к своей работе, холить и лелеять технику, но самое главное – любить свою землю, - признается заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена Салавата Юлаева гениальный механизатор Ильдар Ишикаев.

 

Фото скрин проекта "Повод гордиться".

Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии
Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии
Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:цурбст#поводгордитьсяпахаримеханизаторысельское хозяйствобашкирская земляильдар ишикаев
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