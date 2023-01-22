Лучшие пахари России поделились секретами в Башкирии

Вице-чемпион IX Открытого национального чемпионата по пахоте и лауреат состязаний в Великобритании, Ирландии и Шотландии, он знает, по какой технологии вспахать землю, чтобы повысить урожайность, где лучшие методики возделывания почвы. Став главой сельсовета, Ильдар Ишикаев не перестал выходить в поле на любимом тракторе. И соревнований не чурается совсем.

- На селе важно испытывать страсть к своей работе, холить и лелеять технику, но самое главное – любить свою землю, - признается заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена Салавата Юлаева гениальный механизатор Ильдар Ишикаев.

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