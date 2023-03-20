Рахманинов над Белой рекой

Музыкант родился в Белебее и, по семейной легенде, играть на фортепиано начал раньше, чем говорить. Было очевидно — талантливому малышу нужно заниматься музыкой! Позже мальчик поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Таким было начало творческого пути.

Перед концертом, состоявшимся в Уфе, журналистам удалось задать маэстро несколько вопросов.

— Владимир Павлович, вспоминаете родной город?

— Конечно! Я жил в Белебее до пяти лет. Моя мама была музыкантом, баянистом. Училась в Москве, но потом вернулась в Белебей. Помню, маленьким наблюдал, как она обучает детишек. Когда мне было четыре года, было решено, что мне надо учиться в Москве. И мы поехали вдвоем с 67-летней бабушкой, которая ради меня совершила подвиг — бросила все, жила со мной по съемным квартирам, и благодаря этому я состоялся. В Башкирию мы приезжали минимум три раза в год, а когда я более-менее повзрослел, то стал приезжать сюда с московскими друзьями, которым очень нравилось ездить со мной в Белебей. Место очень красивое, потрясающий город, кумыс, молоко, грибные и ягодные леса...

— Вы раньше участвовали в фестивале «Классика над Белой рекой»? Волнуетесь перед выступлением?

— Очень волнуюсь. Я впервые на этом фестивале. Судя по именам, которые в нем задействованы, это серьезное культурное событие, и я очень рад, что принимаю в нем участие. Вообще, приезд в Уфу для меня всегда большая радость. Я здесь играл с оркестрами и сольные концерты. У меня здесь много друзей, коллег. Я считаю, то, что здесь проходят такие фестивали и конкурсы, говорит о том, что Уфа становится серьезным культурным центром не только Башкирии.

— Чем обусловлен выбор вашего репертуара на фестивале — Рахманинов, Соната № 1, романсы?

— В этом году мы празднуем 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Это один из самых близких мне и почитаемых композиторов. Это был удивительный человек, и таких высоких моральных принципов, что на него должны равняться все музыканты, да и не только они. Я много о нем читал и в мечтах очень хотел с ним встретиться. Его музыка очень русская и очень искренняя.

Программа концерта специфическая. Пианисты часто играют Сонату № 2, она очень популярна, а Сонату №1 играют редко, потому что она очень большая и трудная с музыкальной точки зрения. Второе отделение я посвятил романсам: сам всю жизнь мечтал петь, но не получилось, поет только душа. Это романсы в обработке Рахманинова и транскрипции очень известного американского пианиста Эрла Уайлда. Они технически трудные и очень красивые. Всего у него 15 обработок романсов, сейчас я играю пять из них, но очень надеюсь выучить остальные.

— Кто ваш любимый композитор?

— Рахманинов. Хотя в прошлом году мы отмечали 150-летие Скрябина, я его много играл, и он тоже близок мне, как и Чайковский. Вообще, русская музыка нам ближе и понятней. И это особенно актуально в современных условиях. Мы должны знать этих композиторов, пропагандировать их. Как Пушкин — наше все в литературе, так Рахманинов и Чайковский — наше музыкальное все. Сейчас на Западе даже запрещают играть музыку этих композиторов, что просто глупо. Конечно, и нашим музыкантам нельзя обойтись без Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана. Однажды мне случилось быть на Мамаевом кургане, так там звучит музыка Шумана. Эти композиторы вне времени и национальности. В прошлом году в Москве прошел первый конкурс Рахманинова. Серьезный, уровня конкурса Чайковского. В этом году также будет много мероприятий, посвященных юбилею Сергея Васильевича, и я рад, что вношу в это свой небольшой вклад.

— В июне в России состоится один из самых авторитетных музыкальных конкурсов — XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Как вы относитесь к тому, что его исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов?

— Федерация показала свой нижайший уровень. Вычеркнуть конкурс Чайковского, отменить его — это как отменить H2O. Буквально сегодня мне прислал письмо мальчик из Швеции, который хочет приехать на конкурс — вот нормальная сторона жизни. Конечно, профессора, которые занимают в Европе официальные посты, наверное, к нам не приедут. Но приедет Китай, Вьетнам, Казахстан, думаю, что и из Америки приедут. Европа расписывается в собственном малодушии. Жалко, что она проявляет себя в таком ключе. У нас одна молодая пианистка и скрипачка организовала концерт в «Зарядье» для сбора средств в помощь участникам СВО. Ее хорошо знают в Италии, и она должна была играть там концерт. И буквально перед вылетом концерт отменили, потому что у них в оркестре был украинский музыкант, который этого потребовал. Ну отменили, но все жалеют и все понимают, хотя на баррикады никто, конечно, из-за этого не пошел. Я думаю, все вернется на круги своя. А за конкурс Чайковского не стоит переживать, потому что это высочайший уровень, история и имена, а не какая-то федерация.

— Талант, самоотверженные близкие — какие еще составляющие успеха музыканта?

— Чтобы делать любое дело достойно, надо им гореть, относиться к нему с большой внутренней страстью и быть чрезвычайно сосредоточенным человеком. Сейчас это очень трудно, потому что есть такая беда, как гаджеты — «замечательные» аппараты, которые разжижают сознание, внимание, память, внутреннее «я». Нужно, чтобы музыка была частью твоей жизни, а не просто «занятием». Те дети, которые этим живут, получают от этого удовольствие и достигают высоких результатов. Но, я считаю, музыка вообще должна быть в жизни каждого человека, особенно в детском возрасте. Это делает человека другим.

— Сколько времени в день вы посвящаете игре на фортепиано?

— Если бы была возможность, то занимался бы часов по восемь в день. Мы, пианисты — счастливые люди, потому что для фортепиано написано музыки больше, чем для всех остальных инструментов. Жизни не хватит, чтобы все сыграть. Для этого нужно быть истовым музыкантом и всего себя этому посвятить. А ведь хочется еще попутешествовать, погулять, наслаждаться природой. Музыкант не может быть закрыт от мира. Музыка — это эмоциональное искусство. Музыканту обязательно нужны впечатления, эмоции, которые возникают, к примеру, в общении или от чтения. Рахманинова, например, вдохновляли художественные произведения, природа, картины, он всю жизнь был окружен женщинами, отношения с которыми, тоже, конечно, были большим вдохновением.

Один из важных моментов в музыке — воображение. Почему люди ходят на концерты, а не просто слушают диски? Потому что даже самую известную вещь каждый музыкант играет по-своему. И каждый слушатель находит в ней что-то свое. Когда ты делишься чем-то своим, сокровенным — это дорогого стоит.

Весь мир невозможно объять, но нужно к этому стремиться. Для этого нужно стремиться жить дольше, и музыка этому тоже помогает.

Лариса ШЕПЕЛЕВА.